Orkun Kökçü rüzgarı! Avrupa Ligi'nde...
UEFA Avrupa Ligi'nde Feyonoord ile CSKA Moskova arasında oynanan mücadelede Hollanda temsilcisinin formasını giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 71. dakikada kaydettiği golle 3-1'lik galibiyetin mimarlarından oldu.
Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Milli futbolcumuzun takımı Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti. De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-1 kazanarak üç puanı aldı.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.
Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.
Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.
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