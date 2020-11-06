Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! "Rivaldo'nun rekorunu kırdı"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan Milan - Lille mücadelesinde maça damga vuran isim Yusuf Yazıcı oldu. Milli futbolcu attığı 3 golüyle İtalya deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı. Serie A devine en son San Siro'da hat-trick yapan isim ise 2000 yılında Rivaldo olmuştu.