06 Kasım 2020, Cuma

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! "Rivaldo'nun rekorunu kırdı"

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan Milan - Lille mücadelesinde maça damga vuran isim Yusuf Yazıcı oldu. Milli futbolcu attığı 3 golüyle İtalya deplasmanından takımının 3 puanla dönmesini sağladı. Serie A devine en son San Siro'da hat-trick yapan isim ise 2000 yılında Rivaldo olmuştu.

Giriş Tarihi: 06.11.2020 08:27
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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! Rivaldo'nun rekorunu kırdı

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın 'hat-trick' yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında, deplasmanda Milan'ı 3-0 mağlup etti.

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! Rivaldo'nun rekorunu kırdı

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! Rivaldo'nun rekorunu kırdı

Lille'de karşılaşmanın 2. yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! Rivaldo'nun rekorunu kırdı

Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta 'hat-trick' yapmıştı.

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Yusuf Yazıcı Fransa'da manşetlerde! Rivaldo'nun rekorunu kırdı

Milli yıldız UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu.

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