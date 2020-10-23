23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü arttı Milan altyapı çalışmalarını durdurdu

Milan altyapı çalışmalarını durdurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Serie A ekiplerinden AC 'dan kritik bir karar geldi. Son dönemlerde artan vakaları sonrası Milan, altyapı çalışmalarını durdurdu.

Serie A'nın köklü kulübü , üst üste gelen vakaları nedeniyle altyapı ile ilgili tüm faaliyetlerin 2 Kasım Pazartesi'ye dek iptal edildiğini açıkladı.
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