UEFA Avrupa Ligi: Bayer Leverkusen 6-2 Nice | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bayer Leverkusen, sahasınd Nice'i Bellarabi (2), Amiri, Alario, Diaby ve Wirtz'in attığı gollerle 6-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Nice, Bayarena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 11. dakikada Nadiem Amiri, 16. dakikada Lucas Alario, 61. dakikada Moussa Diaby, 79 ve 83. dakikadalarda Karim Bellarabi ve 87. dakikada Florian Wirtz'in attığı gollerle 6-2 mağlup etti.

Fransız ekibinin 31. dakikada Amine Gouiri ve 90. dakikada Alexis Claude Maurice ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

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