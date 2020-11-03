La Liga: Villarreal 2-0 Valladolid | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Villareal, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Qarabağ'ı 3-1 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren goller Alcacer (2) ve Pino kaydetti.