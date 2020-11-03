03 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Villarreal 2-0 Valladolid | MAÇ SONUCU

Villarreal rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

İspanya 'nın 8. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. 'nde temsilcimiz 'un grubunda bulunan Villarreal sahasında rakibini 2-0 mağlup etti.

'nın 8. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Chukwueze ve 37'de Torres attı. 'nde temsilcimiz 'un da grubunda bulunan Villarreal böylelikle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi 8 hafta sonunda 15 puana yükselirken, Valladolid ise 3 puanda kaldı.

Qarabağ sonunu getiremedi haberin devamı

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