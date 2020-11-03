03 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'te Niklas Süle yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Bayern Münih'e Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Bundesliga ekiplerinden 'te forma giyen , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yapılan son kontrolde test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun evinde kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Alman oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Almanya Milli Takımı'nda 27 karşılaşmada görev alan , 'te ise bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada forma giydi.

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