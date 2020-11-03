Diego Armando Maradona'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Arjantinli efsane Diego Armando Maradona hastaneye kaldırıldı. Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, 60 yaşındaki futbol adamının bir haftadır moralinin çok bozuk olduğunu ve enerjisinin olmadığını söyledi.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye götürüldü.
La Plata kentindeki özel bir hastaneye yatırılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını belirterek, "Bir haftadır morali çok bozuk. İştahı ve enerjisi yok. Sağlık kontrolleri sonrası nasıl bir tedavi izleyeceğimize bakacağız. Acil bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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