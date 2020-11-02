02 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dinamo Kiev'de 11 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı

Dinamo Kiev'e Covid-19 şoku! 11 kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

4 Kasım Çarşamba günü ile karşılaşacak 'de 6 futbolcu ve 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplam 11 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 futbolcu (Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta, Mykola Shaparenko) ve yardımcı antrenör Emil Caras'ın da aralarında bulunduğu 5 çalışanın Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bu kişilerin protokoller gereği bir süre tecrit altında kalacakları belirtildi.

, 4 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 3. maçında 'ya konuk olacak.

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