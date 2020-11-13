Sırbistan 1-1 İskoçya (PENALTILARLA 5-6) | MAÇ SONUCU-ÖZET

EURO 2020 elemelerinde Sırbistan ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle biterken, uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltılara kalan maçı İskoçta 6-5 kazandı.

EURO 2020 elemelerinde Sırbistan, İskoçya ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Konuk ekibin golünü 52. dakikada Ryan Christie atarken, ev sahibinin golü ise 90. dakikada Luka Jovic'ten geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

Müsabakada 5'er kez penaltı atılırken, Mitrovic penaltı kaçırdı ve penaltılar dahil İskoçya mücadeleyi 6-5 kazanmış oldu.

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