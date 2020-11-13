13 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Sırbistan 1-1 İskoçya (PENALTILARLA 5-6) | MAÇ SONUCU-ÖZET

İskoçya penaltılarla turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

elemelerinde ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle biterken, uzatmalarda da skor değişmedi. Penaltılara kalan maçı İskoçta kazandı.

elemelerinde , ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Konuk ekibin golünü 52. dakikada Ryan Christie atarken, ev sahibinin golü ise 90. dakikada Luka Jovic'ten geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

Müsabakada 5'er kez penaltı atılırken, Mitrovic penaltı kaçırdı ve penaltılar dahil İskoçya mücadeleyi kazanmış oldu.

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