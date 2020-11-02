Ajax'ta 11 futbolcunun corona virüsü testi pozitif
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak olan Hollanda ekibi Ajax'ta 11 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve Danimarka kafilesinde sadece 17 oyuncunun yer aldığı açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Hollanda temsilcisi Ajax, birçok as futbolcusunu takım kafilesine almadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.
Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax'ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.
Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.
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