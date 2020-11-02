02 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax'ta 11 futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Ajax'ta 11 Covid-19 vakası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'nde deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak olan ekibi 'ta 11 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve kafilesinde sadece 17 oyuncunun yer aldığı açıklandı.

'nde 3 Kasım Salı günü Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak temsilcisi , birçok as futbolcusunu takım kafilesine almadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için takım kafilesinde 17 futbolcunun yer aldığı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilginin daha sonra verileceği ifade edildi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, yapılan son kontrolde Ajax'ta 11 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle takım kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.

Takım kafilesinde yer almayanlar arasında Dusan Tadic, Davy Klaassen, Andre Onana, Maarten Stekelenburg ve Ryan Gravenberch gibi önemli oyuncular da bulunuyor.

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