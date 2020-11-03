İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Leeds United'ı Tiemelans (2), Barnes ve Vardy'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Leicester City, Elland Road'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 2. dakikada Harvey Barnes, 21 ve 90+1. dakikalarda Youri Tielemans ve 76. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 48. dakikada Stuart Dallas'tan geldi.

CENGİZ SONRADAN GİRDİ ASİSTİNİ YAPTI

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 71. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 76. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

Leicester City bu sonuçla puanını 15'e çıkararak 2. sıraya yükseldi. Leeds United ise 10 puanla 12. sırada kaldı.





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