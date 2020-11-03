03 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Leeds United 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU | Cengiz Ünder asist yaptı Leicester rahat kazandı

Cengiz asist yaptı Leicester kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.11.2020

İngiltere 'in 7. haftasında milli futbolcumuz 'in formasını giydiği , deplasmanda 'ı Tiemelans (2), Barnes ve Vardy'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

'in 7. haftasında ile , Elland Road'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 2. dakikada Harvey Barnes, 21 ve 90+1. dakikalarda Youri Tielemans ve 76. dakikada 'nin attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 48. dakikada Stuart Dallas'tan geldi.

CENGİZ SONRADAN GİRDİ ASİSTİNİ YAPTI

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve 71. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz , 76. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golün asistini yaparak galibiyete katkı sağladı.

Leicester City bu sonuçla puanını 15'e çıkararak 2. sıraya yükseldi. Leeds United ise 10 puanla 12. sırada kaldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ajax'ta 11 Covid-19 vakası! Ajax'ta 11 Covid-19 vakası!
Roma efsanesinin corona testi pozitif çıktı! Roma efsanesinin corona testi pozitif çıktı!
Dinamo Kiev'e Covid-19 şoku! 11 kişi... Dinamo Kiev'e Covid-19 şoku! 11 kişi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör