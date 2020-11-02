02 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Francesco Totti yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı!

Roma'nın efsanesinin corona testi pozitif çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Roma'nın efsanevi oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı ifade edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun, hiçbir semptom göstermediği de öğrenildi.

Roma'nın ve İtalyan futbolcunun efsane oyuncularından 'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı ifade edildi. İtalyan basınına göre; 44 yaşındaki eski futbolcunun semptom göstermediği ve eşi Ilary Blasi'nin de risk altında olduğu belirtildi.

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