20 Ekim 2020, Salı
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İngiltere Premier Lig'de 8 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan corona virüsü testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.
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