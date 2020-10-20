20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de 8 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı

Premier Lig'de 8 Covid-19 vakası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

İngiltere 'de geçen hafta yapılan corona virüsü testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

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