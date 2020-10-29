29 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Alex Telles corona virüsüne yakalandı

Telles'e Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

H Grubu'nda Leipzig'i 5-0 mağlup eden 'da Ole Gunnar Solskjaer, 'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'ın eski oyuncularından, 'ın yeni transferi de koronavirüse yakalanan oyuncular arasına dahil oldu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Solskjaer, RB Leipzig maçının ardından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Solskjaer, "Telles'in testi pozitif çıktı ve birkaç gün bizimle olamayacak. Semptom taşımıyor, iyi olacak ve kısa süre içinde aramıza dönecek" ifadelerini kullandı.

Telles, ManU'ya gittikten sonra sadece maçında 67 dakika sahada kalmıştı.

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