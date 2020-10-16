16 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Düren Merzenich 0-3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Choupo-Moting şov yaptı! Tam 2 gol...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

, Kupası 1. Tur maçında Almanya 5. Futbol Ligi Oberliga takımı Düren Merzenich ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, yeni transferi Choupo-Moting (2) ve 'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kupası'nın son şampiyonu , 1. Tur'da 5. lig ekibi Düren Merzenich'e konuk oldu. Bavyera ekibi zayıf rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Bayern'e turu getiren golleri 24 ve 75'te Maxim Choupo-Moting ile 36'da (pen.) kaydetti.

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