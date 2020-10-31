31 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Schalke 04 1-1 Stuttgart | MAÇ SONUCU

Schalke ile Stuttgart puanları paylaştı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Bundesliga'nın 6. haftasında 04, sahasında Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü Thiaw'dan gelirken, konuk ekibini golünü Gonzalez (p) kaydetti.

'nin (Bundesliga) 6. haftasında 04 ile Stuttgart, Veltins-Arena'da kozlarını paylaştı. İki takım, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takım, 30. dakikada Malick Thiaw'ın attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 56. dakikada Nicolas Gonzalez'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Schalke 04 bu sonuçla 2 puanla 17. sırada yer aldı. Stuttgart ise 9 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolverhampton - Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Wolverhampton - Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Takım arkadaşından Özil sözleri! Motive edilmeye... Takım arkadaşından Özil sözleri! "Motive edilmeye..."
Telles'e Covid-19 şoku! Telles'e Covid-19 şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör