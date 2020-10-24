24 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 0-0 Chelsea | MAÇ SONUCU

Old Trafford'da gol sesi çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında 'yi konuk etti. Dev maçta 90 dakika gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United, sahasında 'yi konuk etti. Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, Chelsea ise 9 puana yükseldi.

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