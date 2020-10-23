23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı şov yaptı!

Yusuf Yazıcı şov yaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

UEFA 'nde Lille, deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan , adeta şov yaptı ve 3 gole imza attı.

Geçtiğimiz haftaki lig maçında gol atan , 'ni de boş geçmedi. Lille'in ile oynadığı maçın 45. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu milli futbolcu, ceza sahası dışından attığı nefis golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda iki gol daha atan Yusuf, hat trick yaptı.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in yedek kulübesinde olduğu karşılaşmaya diğer yıldızımız Yusuf Yazıcı ilk 11'de şans buldu.

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