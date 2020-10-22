22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona maçı öncesi Real Madrid'de kriz!

El Clasico öncesi Real Madrid'de kriz!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.10.2020

'nde 'e 3-2 mağlup olan 'de hafta sonu oynanacak ile oynanacak maç öncesi kriz yaşandığı ve 'da alınacak bir yenilginin 'ın geleceğinin tartışılacağı öne sürüldü.

Üst üste sahasında oynadığı ve maçlarını kaybeden , İspanyol basınında eleştiri yağmuruna tutuldu.

Marca gazetesi, "Her geçen gün daha kötü" manşetini atarak, "Madrid, serbest düşüşte. Real Madrid bir kez daha ilk yarıda gülünç duruma düştü ve ikinci yarı verilen tepki yeterli olmadı. Cumartesi günü var." ifadelerini kullandı.

"Real Madrid'in en iyisi kaleci Courtois ise bu takımda ciddi sorun var demektir." yorumunda bulunan İspanyol spor gazetesinde, 'ın deplasmanı öncesi takımı toparlamak için sadece 3 günü olduğu belirtildi.

Deportivo gazetesi de "El Clasico öncesi kabus" ifadesini manşetine çıkardı. "Real Madrid, El Clasico öncesi duvara tosladı." denilen gazetede, "Madrid, ilk 11'inde 6 eksiği olan bir takıma yenildi. Art arda ikinci mağlubiyetini alan ve krize giren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın kredisi El Clasico'da alınacak yeni bir yenilgi ile bitebilir." değerlendirmesi yapıldı.

"Şampiyonlar Ligi'nde komedi" başlığı atılan Sport gazetesinde, "Real Madrid, Shakhtar karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü ve El Clasico öncesinde felaket bir oynadı. El Clasico'ya moralli gitmek için her şeye sahip olan Real Madrid, şimdi kabus yaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Diğer İspanyol gazetelerinden As, "Real Madrid kırmızı alarm veriyor. Madrid ekibinde Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino ve aday.", El Mundo, "Real Madrid'de bir kriz başlıyor. Geçen sezon koltuğunu deplasmandaki maçıyla kurtaran Zidane'ın projesi bir kez daha sallantıda." ve ise "Bıçak kemiğe dayandı. Real Madrid'de ne futbol ne de yürek var." ifadelerini öne çıkardı.

Gazeteler ayrıca, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendini gösteren Fransız teknik direktör Zidane'ın, "Bu durumu düzeltecek kapasiteye sahibim." şeklindeki açıklamasına geniş yer ayırdı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo'dan kötü haber! İkinci test sonucu... Ronaldo'dan kötü haber! İkinci test sonucu...
Arteta'dan Mesut'a flaş yanıt! Arteta'dan Mesut'a flaş yanıt!
Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe... Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör