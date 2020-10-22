Barcelona maçı öncesi Real Madrid'de kriz!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid'de hafta sonu oynanacak Barcelona ile oynanacak maç öncesi kriz yaşandığı ve El Clasico'da alınacak bir yenilginin teknik direktör Zinedine Zidane'ın geleceğinin tartışılacağı öne sürüldü.
Üst üste sahasında oynadığı La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını kaybeden Real Madrid, İspanyol basınında eleştiri yağmuruna tutuldu.
Marca gazetesi, "Her geçen gün daha kötü" manşetini atarak, "Madrid, serbest düşüşte. Real Madrid bir kez daha ilk yarıda gülünç duruma düştü ve ikinci yarı verilen tepki yeterli olmadı. Cumartesi günü El Clasico var." ifadelerini kullandı.
"Real Madrid'in en iyisi kaleci Courtois ise bu takımda ciddi sorun var demektir." yorumunda bulunan İspanyol spor gazetesinde, teknik direktör Zinedine Zidane'ın Barcelona deplasmanı öncesi takımı toparlamak için sadece 3 günü olduğu belirtildi.
El Mundo Deportivo gazetesi de "El Clasico öncesi kabus" ifadesini manşetine çıkardı. "Real Madrid, El Clasico öncesi duvara tosladı." denilen gazetede, "Madrid, ilk 11'inde 6 eksiği olan bir takıma yenildi. Art arda ikinci mağlubiyetini alan ve krize giren Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın kredisi El Clasico'da alınacak yeni bir yenilgi ile bitebilir." değerlendirmesi yapıldı.
"Şampiyonlar Ligi'nde komedi" başlığı atılan Sport gazetesinde, "Real Madrid, Shakhtar karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gördü ve El Clasico öncesinde felaket bir futbol oynadı. El Clasico'ya moralli gitmek için her şeye sahip olan Real Madrid, şimdi kabus yaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Diğer İspanyol gazetelerinden As, "Real Madrid kırmızı alarm veriyor. Madrid ekibinde Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino ve Raul Gonzalez aday.", El Mundo, "Real Madrid'de bir kriz başlıyor. Geçen sezon koltuğunu deplasmandaki Galatasaray maçıyla kurtaran Zidane'ın projesi bir kez daha sallantıda." ve El Pais ise "Bıçak kemiğe dayandı. Real Madrid'de ne futbol ne de yürek var." ifadelerini öne çıkardı.
Gazeteler ayrıca, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendini gösteren Fransız teknik direktör Zidane'ın, "Bu durumu düzeltecek kapasiteye sahibim." şeklindeki açıklamasına geniş yer ayırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama