22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...

Mesut Özil'in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Arsenal'de kadro dışı kalan ve ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in yeni takımı belli oluyor. İngiliz basını adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcunun kariyerini ABD'de sürdüreceğini öne sürdü.

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Arsenal'ın Avrupa Ligi ve kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz basını yıldız futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Daily Star'ın haberine göre, ekiplerinden DC United, Mesut Özil ile ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

UZUN SÜREDİR FORMA GİYEMİYOR

Mesut Özil, mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı. Öte yandan Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

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