23 Ekim 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Almanya'da Dortmund forması giyen Emre Can'ın corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Dortmund, Alman yıldızın ev karantinasında olduğu duyurdu.
Gurbetçi futbolcuya corona şoku!
Son dakika haberine göre...Bundesliga takımlarından Dortmund'da forma giyen gurbetçi isim Emre Can'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.
Almanya'da Dortmund forması giyen Emre Can'ın corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Dortmund, Alman yıldızın ev karantinasında olduğu duyurdu.
Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.— Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020
Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.
Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama