Gurbetçi futbolcuya corona şoku!

Son dakika haberine göre...Bundesliga takımlarından Dortmund'da forma giyen gurbetçi isim Emre Can'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Almanya'da Dortmund forması giyen Emre Can'ın corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Dortmund, Alman yıldızın ev karantinasında olduğu duyurdu.



Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020

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