23 Ekim 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Gurbetçi futbolcuya corona şoku!

Gurbetçi futbolcuya corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

Son dakika haberine göre...Bundesliga takımlarından Dortmund'da forma giyen gurbetçi isim 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı.

'da Dortmund forması giyen 'ın corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklandı. Dortmund, Alman yıldızın ev karantinasında olduğu duyurdu.

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