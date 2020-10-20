20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Celtic maçında...

Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Celtic maçında...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.10.2020

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren ve Çizme temsilcisinde başarılı bir performans gösteren , son antrenmanda sakatlandı. Milli yıldız, Avrupa Ligi'nde Celtic ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşacak olan Milan'da yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin karşılaşma hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Çalhanoğlu, idmanı yarıda bırakmıştı.

Son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran milli yıldızın tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görülmüştü.

Hakan Çalhanoğlu'nun perşembe günü oynanacak olan Celtic karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Çalhanoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak olan detaylı tetkinlerin ardından belli olacak.

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