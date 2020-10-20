20 Ekim 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!

Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 Giriş Tarihi: 20.10.2020

İngiltere ekiplerinden , Türk asıllı Alman yıldız için bir flaş karar daha aldı. ESPN'nin haberine göre İngiliz kulübü, 32 yaşındaki oyuncuyu 25 kişilik Premier Lig kadrosuna almadı. İşte detaylar...

İngiltere devi , ile yollarını ayırmak için her yolu deniyor.

ESPN'in haberine göre Ada devi, Mesut Özil'i 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etmedi ve Mesut'un bir kez daha Arsenal forması giymesi halinde bunun son maçı olacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE

Öte yandan kısa süre önce Arsenal'in Mesut ile yollarını ayırmak ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun ile temasta olduğu iddia edilmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Mesut'a "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.

Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.

Arsenal taraftarından şaşırtan kampanya! Mesut Özil için... haberin devamı

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