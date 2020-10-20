Arsenal'den flaş Mesut Özil kararı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil için bir flaş karar daha aldı. ESPN'nin haberine göre İngiliz kulübü, 32 yaşındaki oyuncuyu 25 kişilik Premier Lig kadrosuna almadı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig devi Arsenal, Mesut Özil ile yollarını ayırmak için her yolu deniyor.
ESPN'in haberine göre Ada devi, Mesut Özil'i 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil etmedi ve Mesut'un bir kez daha Arsenal forması giymesi halinde bunun son maçı olacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE
Öte yandan kısa süre önce Arsenal'in Mesut ile yollarını ayırmak ve sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı ifade edilirken, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile temasta olduğu iddia edilmişti.
ŞİMDİ NE OLACAK?
Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal, Mesut'a "gelecek" 9 aylık alacağı için toplam 3.4 milyon euro tazminat önerdi ancak bu teklif Özil'in avukatları tarafından kabul edilmedi.
Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için 15 milyon euroluk tazminat isteyen Mesut Özil, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama