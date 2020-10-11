11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Robinho eski takımı Santos ile sözleşme imzaladı

Robinho'dan ilginç sözleşme!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Ülkemizde hem hem formalarını giyen Brezilyalı yıldız isim 'nun yeni takımı belli oldu. Sambacı eski takımı Santos ile sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir boşta olan yeniden ülkesine döndü.

Kariyerinin son iki buçuk yılını ve Başakşehir formalarıyla 'de geçiren Robinho, altyapısından yetiştiği Santos ile beş aylık sözleşme imzaladı.

36 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu imza ile dördüncü kez Santos'a dönmüş oldu.

Santos Kulübü sosyal medya hesabından bu transferi 'ın Dance belgeseline atıfa bulunarak 'The Last Pedal' şeklinde duyurdu.

Daha önce , ve AC Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen Robinho, bugüne dek kariyerinde çıktığı 670 maçta 197 kez rakip ağları havalandırdı.

Beş farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Real Madrid ile 2 kez 'da, Milan ile 1 kez 'da, Santos ile 2 kez 'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez 'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, Başakşehir formasıyla koleksiyonuna 'i de eklemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
G.Saraylı eski oyuncu Covid-19'a yakalandı! G.Saraylı eski oyuncu Covid-19'a yakalandı!
UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!
Panzerler deplasmanda güldü Panzerler deplasmanda güldü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör