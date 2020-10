Ülkemizde hem Sivasspor hem Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı yıldız isim Robinho'nun yeni takımı belli oldu. Sambacı eski takımı Santos ile sözleşme imzaladı.

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve bir süredir boşta olan Robinho yeniden ülkesine döndü.

Kariyerinin son iki buçuk yılını Sivasspor ve Başakşehir formalarıyla Türkiye'de geçiren Robinho, altyapısından yetiştiği Santos ile beş aylık sözleşme imzaladı.

36 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu imza ile dördüncü kez Santos'a dönmüş oldu.

Santos Kulübü sosyal medya hesabından bu transferi Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseline atıfa bulunarak 'The Last Pedal' şeklinde duyurdu.

Daha önce Real Madrid, Manchester City ve AC Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen Robinho, bugüne dek kariyerinde çıktığı 670 maçta 197 kez rakip ağları havalandırdı.

Beş farklı ülkede şampiyonluk yaşadı

Real Madrid ile 2 kez İspanya'da, Milan ile 1 kez İtalya'da, Santos ile 2 kez Brezilya'da ve Guangzhou Evergrande ile 1 kez Çin'de şampiyonluk kupasını kaldıran Robinho, Başakşehir formasıyla koleksiyonuna Süper Lig'i de eklemişti.

