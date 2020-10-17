17 Ekim 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

Milano derbisinde Ibra şov yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

A'nın 4. haftası Milano derbisine sahne oldu. Inter sahasında 'ı ağırlarken, golcülerin sahneye çıktığı mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.

Serie A'nın 4. haftasında Milano derbisi heyecanı yaşandı. Inter Milanı'ı ağırlarken, konuk ekip sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede adına golleri 12. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic atarken, Inter'in tek golünü ise 28. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Milan'da temsilcimiz mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Milan 4'te 4 yaparak 12 puan topladı ve liderliği bırakmadı. Inter ise 7 puanda kaldı.

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