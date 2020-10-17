Serie A: Inter 1-2 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 4. haftası Milano derbisine sahne oldu. Inter sahasında Milan'ı ağırlarken, golcülerin sahneye çıktığı mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.

Serie A'nın 4. haftasında Milano derbisi heyecanı yaşandı. Inter Milanı'ı ağırlarken, konuk ekip sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede Milan adına golleri 12. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic atarken, Inter'in tek golünü ise 28. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Milan'da temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Milan 4'te 4 yaparak 12 puan topladı ve liderliği bırakmadı. Inter ise 7 puanda kaldı.

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