19 Ekim 2020, Pazartesi
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Premier Lig: Tottenham 3-3 West Ham United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham sahasında West Ham United'ı ağırladı. Mücadelede 3-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.
82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.
Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.
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