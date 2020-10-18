19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Tottenham 3-3 West Ham United | MAÇ SONUCU

Tottenham farkı koruyamadı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. haftasında Tottenham sahasında 'ı ağırladı. Mücadelede 3-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

Crystal Palace 1 puana razı oldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Pereira'dan flaş G.Saray sözleri! Pereira'dan flaş G.Saray sözleri!
Şu çılgın Türkler! Lille rakibine fark attı Şu çılgın Türkler! Lille rakibine fark attı
Köln ilk puanını aldı Köln ilk puanını aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör