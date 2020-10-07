Fransa - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Fransa ile Ukrayna hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fransa - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi öncesi hazırlık karşılaşmasında Fransa ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi maçın yayını hakkında birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Fransa - Ukrayna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FRANSA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Ukrayna maçı 7 Ekim Çarşamba günü saat 22:10'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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