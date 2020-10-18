18 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Crystal Palace 1-1 Brighton | MAÇ SONUCU

Crystal Palace 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 Giriş Tarihi: 18.10.2020

'in 5. hafta mücadelesinde sahasında 'ı ağırladı. Ev sahibi ekip son dakikalarda yediği golle 1 puana razı oldu ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında evinde 'ı ağırladı. Mücadele, konuk ekibin son dakikalarda attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi adına golü 19. dakikada Wilfried Zaha (pen.) atarken, Brighton'ın golü 90. dakikada Mac Allister'ın ayağından geldi.

Konuk ekipte 90+3. dakikada Dunk direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte C. Palace 7 puana yükselirken, Brighton ise 4 puana ulaştı.

Chelsea son dakikada 3 puanı bıraktı! haberin devamı

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