18 Ekim 2020, Pazar
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Premier Lig: Crystal Palace 1-1 Brighton | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Crystal Palace sahasında Brighton'ı ağırladı. Ev sahibi ekip son dakikalarda yediği golle 1 puana razı oldu ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Crystal Palace evinde Brighton'ı ağırladı. Mücadele, konuk ekibin son dakikalarda attığı golle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi adına golü 19. dakikada Wilfried Zaha (pen.) atarken, Brighton'ın golü 90. dakikada Mac Allister'ın ayağından geldi.
Konuk ekipte 90+3. dakikada Dunk direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte C. Palace 7 puana yükselirken, Brighton ise 4 puana ulaştı.
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