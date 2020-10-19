19 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brendan Rodgers: Çağlar Söyüncü 3 ay sahalardan uzak kalabilir

Çağlar'dan kötü haber! Hocası resmen açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in 5. haftasında sahasında 'ya 1-0 yenildi. Maç sonrasında ev sahibi ekibin menajeri , milli yıldızımız 'nün 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

Kariyerini ekiplerinden 'de sürdüren milli yıldızımız 'den kötü haber geldi.

Leicester City'nin teknik direktörü , 24 yaşındaki yıldız için "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi, Premier Lig'in 5. haftasında 'yı konuk etmiş ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Leicester son dakikada yıkıldı haberin devamı

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