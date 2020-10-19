Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sürdüren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, 24 yaşındaki yıldız için "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi, Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa'yı konuk etmiş ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

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