15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Portekiz 3-0 İsveç | MAÇ SONUCU

Portekiz 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

3. Grup maçında Portekiz sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve 3 puanı 3 golle aldı.

3. Grup karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 44. ve 72. dakikalarda Jota kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 10 puana yükselirken liderliğini de korudu. Konuk ekip ise 4 maç sonunda puansız kaldı.

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