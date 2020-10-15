UEFA Uluslar Ligi: Portekiz 3-0 İsveç | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçında Portekiz sahasında İsveç'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve 3 puanı 3 golle aldı.

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup karşılaşmasında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bernardo Silva, 44. ve 72. dakikalarda Jota kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 10 puana yükselirken liderliğini de korudu. Konuk ekip ise 4 maç sonunda puansız kaldı.

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