15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: İtalya 1-1 Hollanda | MAÇ SONUCU

İtalya ve Hollanda yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

1. Grup maçında sahasında 'yı ağırladı. Mücadele Pellegrini ve Van de Beek'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

1. Grup karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibinin golünü 16. dakikada Pellegrini atarken, 'Portakallar'ın golü 25. dakikada Van de Beek'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte İtalya 6 puana yükselirken, Hollanda ise 5 puana ulaştı.

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