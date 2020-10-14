14 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin cezası belli oldu! Hükmen mağlubiyet ve puan silme...

Juve maçına çıkmayan Napoli'ye ceza!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

Serie A'de , şehir dışına çıkış cezası olduğu için maçına çıkamamıştı. Konuyla ilgili son dakika gelişmesine göre; Napoli'ye hükmen mağlubiyet ve 1 puan silme cezası verildi.

Serie A'nın 3. haftasında oynanması planlanan - maçına corona virüsü engeli geldi.

Piotr Zielinski ve Eljif Elmas ile birlikte teknik heyetten 1 isimde Covid-19 tespit edilmesinin ardından Napoli, Juventus deplasmanına gidememişti.

Karşılaşmanın başlama saatinde sahada hazır bulunan Juventus ve hakem üçlüsü, kurallar gereği ilk yarının son anına kadar hazır bekledi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.

CEZASI AÇIKLANDI!

İtalyan Futbol Federasyonu, Juventus deplasmanında sahadaki yerini alamayan Napoli'yi 3-0 hükmen mağlup saydı ve 1 puan silme cezası verdi.

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