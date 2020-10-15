15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Norveç 1-0 Kuzey İrlanda | MAÇ SONUCU

Sörloth attı Norveç kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar B Ligi 1. Grup maçında Norveç ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye 65. dakikada dahil olan takımına 67. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti.

Uluslar Ligi'nde Norveç ile Ullevaal Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Norveç 3 puanın sahibi oldu. ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Dallas (Kendi kalesine) attı. Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Norveç averajla ikinci sırada yer alırken, Kuzey İrlanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Norveç Milli Takımı'nda Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan maçın 65 dakikasında, Galatasaraylı Martin Linnes ise 78. dakikada oyuna dahil oldu. Bir diğer Galatasaraylı oyuncu Omar ise 90 dakika sahada kaldı.

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