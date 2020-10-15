15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hırvatistan 1-2 Fransa | MAÇ SONUCU

Fransa yıldızlarıyla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

 Uluslar A Ligi 4. maçında  Hırvatistan'a konuk oldu. Deplasman ekibi ve 'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

'nde Hırvatistan ile , Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Fransa maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede Fransa'nın golleri 8. dakikada ve 79. dakikada 'den geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

Beşiktaş forması giyen Hırvat Domagoj Vida, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Lig A Grup 3'te yer alan iki takımın karşılaşması sonrası; Fransa puanını 10'a yükseltti. Ev sahibi Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Fransa, Uluslar Ligi'nde kalan iki maçını sırasıyla Portekiz'le deplasmanda ve İsveç'le sahasında oynayacak. Hırvatistan, kalan iki maçında sırasıyla İsveç'le deplasmanda ve Portekiz'le sahasında karşılaşacak.

Rusya 0-0 Macaristan | MAÇ SONUCU

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