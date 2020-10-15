Hırvatistan 1-2 Fransa | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 4. maçında Fransa Hırvatistan'a konuk oldu. Deplasman ekibi Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile Fransa, Stadion Maksimir'de karşı karşıya geldi. Fransa maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede Fransa'nın golleri 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.
Beşiktaş forması giyen Hırvat Domagoj Vida, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.
Lig A Grup 3'te yer alan iki takımın karşılaşması sonrası; Fransa puanını 10'a yükseltti. Ev sahibi Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.
Fransa, Uluslar Ligi'nde kalan iki maçını sırasıyla Portekiz'le deplasmanda ve İsveç'le sahasında oynayacak. Hırvatistan, kalan iki maçında sırasıyla İsveç'le deplasmanda ve Portekiz'le sahasında karşılaşacak.
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