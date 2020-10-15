15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Rusya 0-0 Macaristan | MAÇ SONUCU

Rusya'da gol yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve VTB Arena'da karşı karşıya geldi. İki takımında fazla pozisyona giremediği mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

VTB Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından da bulunduğu grupta Macaristan 2. sırada yer aldı. Rusya ise liderliğini korudu.

İngiltere 0-1 Danimarka | MAÇ SONUCU

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