Rusya 0-0 Macaristan | MAÇ SONUCU

A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Rusya ve Macaristan VTB Arena'da karşı karşıya geldi. İki takımında fazla pozisyona giremediği mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. karşılaşmasında Rusya ile Macaristan karşı karşıya geldi.

VTB Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Milli Takımımızın da bulunduğu grupta Macaristan 2. sırada yer aldı. Rusya ise liderliğini korudu.



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