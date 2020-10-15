15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere 0-1 Danimarka | MAÇ SONUCU

İngiltere'ye Danimarka şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

 Uluslar A Ligi 2. 'ta  ile  karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım 9 kişi kaldığı mücadelede sahadan 1-0 mağlup ayrılan taraf oldu. Konuk takımın golünü 35. dakikada Eriksen kaydetti.

Uluslar A Ligi 2. 'ta , Wembley Stadı'nda 'yı konuk etti. Konuk ekipo Danimarka zorlu maçtan 1-0 galip ayrılarak gecenin süprizlerinden birine imza attı.

Danimarka'ya İngiltere karşısında galibiyeti getiren golü 35. dakikada penaltıdan Christian Eriksen kaydetti.

İngiltere 31. dakikada Harry Maguire ve 90. dakikada Peece James'in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Danimarka puanını 7'ye çıkarırken, İngiltere de 7 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya ve Hollanda yenişemedi İtalya ve Hollanda yenişemedi
Fransa yıldızlarıyla kazandı! Fransa yıldızlarıyla kazandı!
Rusya'da gol yok! Rusya'da gol yok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör