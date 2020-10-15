Romelu Lukaku Belçika formasıyla 12 maçta 14 gol kaydetti

Inter'in yıldız ismi Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı ile yükselişi sürüyor. Tecrübeli forvet ülkesinin UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynadığı mücadelede 2 gol atarak son 12 müsabakada 14. golüne ulaştı.

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'yla şovunu sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde İzlanda ile oynadıkları maçta 2 gol birden atarak yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Maçın 9 ve 38. dakikalarında sahne alan Lukaku, milli forma altında çıktığı son 12 maçta 14. golünü atarak inanılması güç bir başarıya imza attı.

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