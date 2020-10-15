15 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Romelu Lukaku Belçika formasıyla 12 maçta 14 gol kaydetti

Belçika'da Lukaku fırtınası! 14 gol...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

Inter'in yıldız ismi 'nun ile yükselişi sürüyor. Tecrübeli forvet ülkesinin Uluslar Ligi'nde İzlanda ile oynadığı mücadelede 2 gol atarak son 12 müsabakada 14. golüne ulaştı.

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen , 'yla şovunu sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu, Avrupa Ligi'nde İzlanda ile oynadıkları maçta 2 gol birden atarak yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Maçın 9 ve 38. dakikalarında sahne alan Lukaku, milli forma altında çıktığı son 12 maçta 14. golünü atarak inanılması güç bir başarıya imza attı.

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