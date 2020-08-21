21 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lukaku rekora doymuyor! Seriyi 11 maça çıkardı

Lukaku rekora doymuyor! Seriyi 11 maça çıkardı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

finalinde Sevilla ağlarını sarsan Inter'li , Kupa 2'de üst üste 11 maçta da gol atmayı başararak rekorunu geliştirdi.

İtalyan devi Inter'in yıldız ismi rekora doymuyor! Milano ekibinin Belçikalı gol makinesi, takımının finalinde karşılaştığı Sevilla'yı da boş geçmedi.

Lukaku, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırarak üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol sevinci yaşadı.

Lukaku böylece, bu alanda kendisine ait olan 10 maçlık rekoru 11 maça yükseltti.

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