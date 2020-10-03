Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında RB Leipzig ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Schalke 04 karşı karşıya geliyor. Müsabakaya futbolseverlerin oldukça fazla ilgisi bulunuyor. Mücadele öncesi maçın yayın saati ile maçın yayınlanacağı kanal araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RB LEIPZIG - SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Schalke 04 maçı 3 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

RB LEIPZIG - SCHALKE 04 MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulasci; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Haidara, Adams, Kampl, Tasende; Olmo, Forsberg; Sorloth

Schalke 04: Fahrmann; Rudy, Sane, Stambouli, Oczipka; Mascarell, Bentaleb; Boujellab, Uth, Raman; Paciencia

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