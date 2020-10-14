14 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United'dan Hatay'a destek!

Premier Lig ekibinden Hatay'a destek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

ekiplerinden , yangında büyük zarar gören 'a 1.889 adet fidan desteğinde bulunacağını açıkladı.

Kulübünün Türkçe Twitter hesabından paylaşılan mesajda, 'nin yaptığı 1907 adet fidan bağışına atıfta bulunularak, "Dostumuz Fenerbahçe'nin 'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlara desteğine katkı sağlamak adına 1889 fidan da bizden. Hatay'ın ve Hatayspor'un yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü ise İngiltere ekibine Twitter üzerinden "Dostumuz Sheffield United da Hatay için yanımızda. Doğa hepimizin yaşam alanı. İyi ki varsınız." cevabını verdi.

Süper Lig ekipleri Hatay için harekete geçti! haberin devamı

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