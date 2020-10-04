Premier Lig: Southampton 2-0 West Bromwich | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Southampton, sahasında West Bromwich'i Djenepo ve Romeu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 4. haftasında Southampton ile West Bromwich, St Mary Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 41. dakikada Moussa Djenepo ve 69. dakikada Oriol Romeu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Southampton bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 11. sıraya yükseldi. 1 puanı bulunan West Bromwich ise 17. sırada yer aldı.

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