04 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Southampton 2-0 West Bromwich | MAÇ SONUCU

Premier Lig: Southampton 2-0 West Bromwich | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında , sahasında 'i Djenepo ve Romeu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 4. haftasında ile , St Mary Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 41. dakikada Moussa Djenepo ve 69. dakikada Oriol Romeu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Southampton bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak 11. sıraya yükseldi. 1 puanı bulunan West Bromwich ise 17. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Wolfsburg - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Wolfsburg - Augsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Juventus - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör