11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: İrlanda Cumhuriyeti 0-0 Galler | MAÇ SONUCU

Galler liderliğini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

4. maçında sahasında Galler'i ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

4. karşılaşmasında ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 2 puana yükselirken, Galler de 7 puana ulaştı.

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