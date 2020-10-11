UEFA Uluslar Ligi: İrlanda Cumhuriyeti 0-0 Galler | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'de Norveç, sahasında Romanya'yı Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un attığı gollerle 4-0 mağlup etti. Norveç adına mücadele eden Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui, ilk 11'de başladığı mücadelede 79 dakika süre alırken, maça yedek kulübesinde başlayan Martin Linnes 70. dakikada oyuna dahil oldu.