Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinden flaş maaş talebi! İtalyanlar şaşırdı
Son dakika haberi: İtalyan ekibi Milan'da forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarların göz dolduran Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. İtalyan basını ise, milli oyuncunun menajerinin Milan'dan ne kadar maaş talep ettiği yazdı. İşte tüm detaylar...
İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, son dönemlerde yükselen form grafiği ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde idmanda talihsiz bir sakatlık geçiren milli futbolcunun menajeri, Milano ekibinin yönetimiyle sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor.
İtalyan basınından Tuttosport'un aktardığı bilgilere göre Hakan'ın manjeri Gordon Stipic, milli yıldızın maaşının 2.5 milyon euro'dan 6.5 milyon euro'ya yükseltilmesini talep etti. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı ifade edilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin bu maaşı aldığı kaydedildi. Öte yandan menajer Stipic'in maaş talebini özellikle yüksekten açtığı belirtilirken, 5 milyon euro gibi bir rakama da evet denilebileceği vurgulandı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
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