Brezilyalı bakandan flaş ifadeler! "Robinho derhal hapse girmeli"
Yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir'den ayrılarak ülkesinin takımlarından Santos'a dönen Robinho'nun sözleşmesi, 2013 yılında İtalya'da karıştığı tecavüz olaylarının davasının sürmesi sebebiyle askıya alınmıştı. Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, Robinho için flaş ifadeler kullandı.
Süper Lig'de Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydikten sonra sezon başında eski kulübü Santos'a dönen Robinho'nun sözleşmesi, 2013 yılında İtalya'da karıştığı bir tecavüz olayı nedeniyle 10 Ekim'de askıya alınmıştı.
Ajansspor'un derlediği habere göre konuyla ilgili açıklamada bulunan Brezilya Kadın Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, Robinho'nun derhal hapse girmesi gerektiğini savundu.
"HİÇBİR TECAVÜZCÜ ALKIŞLANAMAZ!"
Brezilya basınına konuşan Alves, "Robinho derhal hapishaneye, söyleyecek başka bir şeyim yok. Hiçbir tecavüzcü alkışlanamaz!. Adam sahalara geri dönüp bir kahraman gibi poz vermek mi istiyor? Bu istismarcı! Tecavüz, herhangi bir değerlendirmeyi hak etmeyen bir suç. Bu tür suçlardan dolayı taviz vermek zorunda değiliz. Cezayı, orada veya burada derhal çekmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan Brezilyalı yıldızın temyiz sürecinin sürdüğü ve bu yüzden cezası kesinleşmeden tutuklanmasının münkün olmadığı belirtildi.
36 yaşındaki oyuncu kariyerinde Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, GZ Evergrande, Clube Atlético Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir'de forma giydi.
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