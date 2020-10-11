11 Ekim 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi: Finlandiya 2-0 Bulgaristan | MAÇ SONUCU

Finlandiya rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

4. Grup maçında Finlandiya sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

4. Grup karşılaşmasında Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 52. dakikada Taylor ve 67'de Jensen attı.

Bu sonuçla birlikte Finlandiya 6 puana yükselirken, Bulgaristan ise 1 puanda kaldı.

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