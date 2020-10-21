21 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil sessizliğini bozdu! Arsenal'de kadro dışı kalmıştı

Mesut sessizliğini bozdu! Kadro dışı kalmıştı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

İngiltere ekiplerinden Arsenal'de kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, İngiliz ekibinde kadro dışı kalmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, alınan karar sonrası sessizliğini bozdu.

Mesut Özil, Twitter'dan Arsenal taraftarlarına hitaben paylaştığı mesajda, "'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen araya kadar Mikel Arteta yönetiminde takımın performansından memnun olduğunu aktaran Mesut, "Doğru yolda ilerliyorduk. Kendi performansım da gerçekten iyi seviyedeydi ancak işler bir anda tekrar değişti ve Arsenal için oynamama izin verilmedi." yorumunu yaptı.

"NE OLURSA OLSUN..."

Londra'yı evi gibi gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, "Bu takımda birçok iyi arkadaşım var. Taraftarlarla da güçlü bir bağımız olduğunu hissediyorum. Ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelemi sürdüreceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Alınan bu kararın düşünce yapımı değiştirmeyeceğine söz verebilirim. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpte 2013'ten bu yana forma giyen Mesut Özil, Arsenal'ın bu sezonki Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.

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