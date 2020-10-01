01 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa - Stoke City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de ile arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - STOKE CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Stoke City maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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