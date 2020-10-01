İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 mücadelesinde Aston Villa ile Stoke City karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı mücadelelerden biri de Aston Villa ile Stoke City arasında oynanacak. Maçın yayınlanacağı saat ve kanal futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Stoke City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - STOKE CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Stoke City maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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