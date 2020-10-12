12 Ekim 2020, Pazartesi
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Suudi Arabistan'dan Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!
Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması gündemde olan Mesut Özil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'ın, yıldız futbolcuya dev bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e sürpriz bir talip çıktı.
20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr, Londra ekibinin kadroda düşünmediği tecrübeli yıldıza 20 milyon Euro teklif etti. Mesut'a daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımından da teklif almıştı.
Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon Euro net ücret kazanan Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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