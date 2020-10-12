12 Ekim 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Suudi Arabistan'dan Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!

Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2020

'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması gündemde olan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibi Al-Nasr'ın, yıldız futbolcuya dev bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

ekiplerinden 'de forma giyen ve uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu 'e sürpriz bir talip çıktı.

20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

ekibi Al-Nasr, ekibinin kadroda düşünmediği tecrübeli yıldıza 20 milyon Euro teklif etti. Mesut'a daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımından da teklif almıştı.

Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon Euro net ücret kazanan Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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