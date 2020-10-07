08 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz 0-0 İspanya | MAÇ SONUCU

Portekiz ve İspanya yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

'nde oynanacak maçlar öncesinde ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımında karşılıklı ataklarıyla geçen mücadele 0-0 sonuçlandı.

Hazırlık maçında , 'yı Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk etti.

Portekiz sahaya Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro, Sanches, Neves, Moutinho, Trincao, Andre Silva ve Cristiano Ronaldo; İspanya ise Kepa, Sergi Roberto, Llorente, Eric Garcia, Reguilon, Ceballos, Busquets, Canales, Rodrigo, Olmo ve Gerard Moreno ilk 11'i ile çıktı.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 73. dakikada yerini Joao Felix'e bıraktı.

İki takımında karşılıklı pozisyonlara girdiği mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Portekiz Milli Takımı bir sonraki maçını 3. maçında Fransa'ya karşı deplasmanda oynayacak.

İspanya Milli Takımı ise Uluslar Ligi 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Almanya 3-3 Türkiye | MAÇ SONUCU

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