Portekiz 0-0 İspanya | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde Portekiz ile İspanya hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takımında karşılıklı ataklarıyla geçen mücadele 0-0 sonuçlandı.
Hazırlık maçında Portekiz, İspanya'yı Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda konuk etti.
Portekiz sahaya Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Semedo, Guerreiro, Sanches, Neves, Moutinho, Trincao, Andre Silva ve Cristiano Ronaldo; İspanya ise Kepa, Sergi Roberto, Llorente, Eric Garcia, Reguilon, Ceballos, Busquets, Canales, Rodrigo, Olmo ve Gerard Moreno ilk 11'i ile çıktı.
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 73. dakikada yerini Joao Felix'e bıraktı.
İki takımında karşılıklı pozisyonlara girdiği mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Portekiz Milli Takımı bir sonraki maçını Uluslar Ligi 3. maçında Fransa'ya karşı deplasmanda oynayacak.
İspanya Milli Takımı ise Uluslar Ligi 3. maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
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