Son dakika: Almanya Futbol Federasyonu'na şok! Vergi kaçakçılığı...
Son dakika haberine göre; Frankfurt Savcılığı'nın talimatı ile Almanya Futbol Federasyonu Merkezi'nde vergi kaçakçılığı iddiasıyla arama yapılıyor. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Almanya ile hazırlık maçı yapacak.
Alman basının Frankfurt Savcılığına dayandırdığı habere göre, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla DFB'nin Frankfurt'taki merkezinde ve federasyondaki bazı sorumluların evlerinde aramalar yapıldı.
Hessen, Bavyera, Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yapılan aramalarda polis ve vergi memurlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev aldı.
Suçlamanın 2014 ve 2015 yıllarında Alman Milli Takımı'nın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda saha kenarındaki panolarda gösterilen reklamlarla ilgili olduğu ve bu konuda 6 mevcut ve eski yöneticiye karşı soruşturma yapıldığı belirtildi.
Bu kişilerin panolardaki reklamların gösterilmesinden elde edilen gelirleri kasten yanlış beyan etmekle suçlandığı ifade edilerek böylelikle 4.7 milyon Euro vergiden kaçırıldığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden al��nır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama