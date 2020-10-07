07 Ekim 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Almanya Futbol Federasyonu'na şok! Vergi kaçakçılığı...

Almanya'ya büyük şok! Vergi kaçakçılığı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Son dakika haberine göre; 'nın talimatı ile Merkezi'nde vergi kaçakçılığı iddiasıyla arama yapılıyor. A Milli Futbol Takımımız bu akşam Almanya ile hazırlık maçı yapacak.

Alman basının Frankfurt Savcılığına dayandırdığı habere göre, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla DFB'nin Frankfurt'taki merkezinde ve federasyondaki bazı sorumluların evlerinde aramalar yapıldı.

Hessen, Bavyera, Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yapılan aramalarda polis ve vergi memurlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev aldı.

Suçlamanın 2014 ve 2015 yıllarında Alman Milli Takımı'nın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda saha kenarındaki panolarda gösterilen reklamlarla ilgili olduğu ve bu konuda 6 mevcut ve eski yöneticiye karşı soruşturma yapıldığı belirtildi.

Bu kişilerin panolardaki reklamların gösterilmesinden elde edilen gelirleri kasten yanlış beyan etmekle suçlandığı ifade edilerek böylelikle 4.7 milyon Euro vergiden kaçırıldığı kaydedildi.

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